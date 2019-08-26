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19:12, 26 августа 2019 155
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За неделю в Рязани подешевели лук и картофель. Мониторинг цен

За неделю в Рязани подешевели лук и картофель. Мониторинг цен

Фото: Pixabay.com

За неделю в Рязани подешевели репчатый лук (на 15,1%) и картофель (на 14,8%). Мониториг цен предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на:

  • свежтие помидоры (12,5%),
  • яблоки (6,5%),
  • гречневую крупу (2,3%),
  • пшено (2,2%),
  • пшеничную муку (2%),
  • шлифованный рис (1,5%),
  • сахар-песок (1,3%).

Незначительно увеличились цены на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, свежие огурцы и мороженую неразделанную рыбу.


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