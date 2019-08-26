За неделю в Рязани подешевели лук и картофель. Мониторинг цен

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Фото: Pixabay.com
За неделю в Рязани подешевели репчатый лук (на 15,1%) и картофель (на 14,8%). Мониториг цен предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на:
Незначительно увеличились цены на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, свежие огурцы и мороженую неразделанную рыбу.
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