За неделю на пожарах в Рязани погибли три человека

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
За неделю, с 19 по 25 августа, на пожарах в Рязани погибли три человека. Об этом сообщила
Всего за это время зарегистрировали 48 возгораний, 35 из которых — травы и мусора. Огонь уничтожил и повредил девять зданий и один автомобиль.
21 августа горел дом в селе Борец Сараевского района. Во время происшествия ожоги получила женщина, которую
23 августа на улице Станкозаводской в Рязани горел мусор, на месте пожара обнаружили
Кроме того, тела
К ликвидации ДТП пожарно-спасательные формирования не привлекали.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.