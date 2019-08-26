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21:28, 26 августа 2019 61
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За неделю на пожарах в Рязани погибли три человека

За неделю на пожарах в Рязани погибли три человека

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За неделю, с 19 по 25 августа, на пожарах в Рязани погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за это время зарегистрировали 48 возгораний, 35 из которых — травы и мусора. Огонь уничтожил и повредил девять зданий и один автомобиль.

21 августа горел дом в селе Борец Сараевского района. Во время происшествия ожоги получила женщина, которую спас из огня ее муж.

23 августа на улице Станкозаводской в Рязани горел мусор, на месте пожара обнаружили труп мужчины.

Кроме того, тела двоих погибших нашли в Дашках Военных, где вечером 25 августа горел дом.

К ликвидации ДТП пожарно-спасательные формирования не привлекали.


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