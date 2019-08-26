Рязанские следователи проведут проверку после обнаружения трупов на пожаре

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Следователи проведут проверку после обнаружения трупов на пожаре в Рязани. Об этом сообщила
Известно, что сильно обгоревшие тела двух человек нашли утром 26 августа в деревянном доме в Дашках Военных.
По предварительным данным, накануне вечером в одной из квартир, где произошел пожар, компания распивала спиртные напитки.
Следователи установят причину возгорания, личности погибших и точную причину смерти.
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