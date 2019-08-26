Появились фото с места гибели тамбовского вице-мэра

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Фото: УМВД по Рязанской области
Пресс-служба рязанского УМВД предоставила фотографии с места аварии, в которой погиб тамбовский вице-мэр Алексей Ануфриев. ДТП
В полиции рассказали
Позже стало известно, что Ануфриев
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