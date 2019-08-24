В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области

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В пресс-служба рязанского УМВД рассказали подробности
Авария произошла утром в субботу, 24 августа, в Скопинском районе на автодороге Р-22 «Каспий». Предварительно, Mercedes сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте без светоотражающих элементов. От травм 40-летний тамбовчанин умер на месте.
Машиной управлял 50-летний водитель.
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