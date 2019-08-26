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17:21, 26 августа 2019 201
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Около шести тысяч жителей Владимирской области поучаствовали в акции «Ночь кино»

Около шести тысяч жителей Владимирской области поучаствовали в акции «Ночь кино»

В субботу, 24 августа, на 30 площадках Владимирской области прошла всероссийская акция «Ночь кино». Всего в ней приняли участие более 5800 человек, сообщил сайт администрации области.

Зрители посмотрели картины, победившие в интернет-голосовании. Это российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж», комедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

На главной площадке области прошла встреча с народным артистом России, актером театра и кино Юрием Черновым.

Кроме того, в рамках мероприятия организовали выставки, мастер-классы, представления и игры.


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