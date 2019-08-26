Мэрию предупредили о проведении археологических работ перед реконструкцией на площади Ленина

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Инспекция по охране ОКН предупредила мэрию о проведении археологических работ перед реконструкцией на площади Ленина. Предостережение ведомства в отношении УБГ опубликовали 20 августа.
Инспекция предложила при планируемом благоустройстве улиц Кольцова и Краснорядской перед проведением земляных провести археологические работы по сохранению «Культурного слоя острога и посада Переяславль Рязанский (современная Рязань)».
Напомним, в 2018 году при реконструкции площади Ленина инспекция по охране ОКН
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