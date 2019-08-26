Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:49, 26 августа 2019 64
 0    0

Мэрию предупредили о проведении археологических работ перед реконструкцией на площади Ленина

Мэрию предупредили о проведении археологических работ перед реконструкцией на площади Ленина

Инспекция по охране ОКН предупредила мэрию о проведении археологических работ перед реконструкцией на площади Ленина. Предостережение ведомства в отношении УБГ опубликовали 20 августа.

Инспекция предложила при планируемом благоустройстве улиц Кольцова и Краснорядской перед проведением земляных провести археологические работы по сохранению «Культурного слоя острога и посада Переяславль Рязанский (современная Рязань)».

Напомним, в 2018 году при реконструкции площади Ленина инспекция по охране ОКН возбудила дело против УБГ, так как рабочие повредили историческое мощение и другие объекты культурного слоя 17-19 веков.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 464
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 553
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 397
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 215
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 629
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Форум