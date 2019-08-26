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13:38, 26 августа 2019 100
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Долгострой в Горроще планируют сдать в 2020 году

Долгострой в Горроще планируют сдать в 2020 году

Долгострой в Горроще планируют сдать до конца 2020 года. Об этом говорится в ответе минстроя на странице Николая Любимова «ВКонтакте».

Дом №64 на улице Стройкова достроят за счет фонда защиты дольщиков. Для этого застройщика ООО «Альфа Рязань» намерены признать банкротом.

Напомним, дом планировали сдать еще июле 2017 года. В ноябре того же года дольщикам пообещали достроить его до января 2018 года, а летом с учредителем фирмы встречался Николай Любимов.

Позже на учредителя ООО «Альфа-Рязань» завели уголовное дело за мошенничество.


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