Долгострой в Горроще планируют сдать в 2020 году

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Долгострой в Горроще планируют сдать до конца 2020 года. Об этом говорится в ответе минстроя на странице Николая Любимова «ВКонтакте».
Дом №64 на улице Стройкова достроят за счет фонда защиты дольщиков. Для этого застройщика ООО «Альфа Рязань» намерены признать банкротом.
Напомним, дом планировали сдать еще июле 2017 года. В ноябре того же года дольщикам
Позже на учредителя ООО «Альфа-Рязань»
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.