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15:40, 25 августа 2019 806
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В полиции рассказали подробности смертельной аварии на трассе «Рязань — Ряжск»

В полиции рассказали подробности смертельной аварии на трассе «Рязань — Ряжск»

Стали известны подробности смертельной массовой аварии на трассе «Рязань — Ряжск». Их журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в воскресенье, 25 августа, в 11:40.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и после заноса автомобиль столкнулся с двигавшимся навстречу «КамАЗом» и Renault, который ехал в том же направлении.

Пассажирка ВАЗ 1970 года рождения скончалась на месте аварии. Водитель отечественной легковушки и четверо пассажиров Renault, в том числе двое детей, получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в сети появилась первая информация о произошедшем.


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