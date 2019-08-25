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Стали известны подробности смертельной массовой аварии на трассе «Рязань — Ряжск». Их журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в воскресенье, 25 августа, в 11:40.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и после заноса автомобиль столкнулся с двигавшимся навстречу «КамАЗом» и Renault, который ехал в том же направлении.
Пассажирка ВАЗ 1970 года рождения скончалась на месте аварии. Водитель отечественной легковушки и четверо пассажиров Renault, в том числе двое детей, получили травмы.
По факту ДТП проводится проверка.
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