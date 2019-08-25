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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 25 августа, на трассе под Рязанью столкнулись пять машин. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.
По словам женщины, авария произошла возле Кораблина.
«Есть погибшие. Пробка в две стороны больше километра. Люди объезжают по полю», — говорится в посте.
Рязанка уточнила, что одна из машин оказалась «под КамАЗом».
Официальной информации о произошедшем нет. Обстоятельства выясняются.
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