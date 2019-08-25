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Замглавы администрации Тамбова Алексей Ануфриев, которого насмерть сбили в Скопине, ехал с коллегами в Москву на концерт в честь Дня флага России, пишет портал
По данным издания, чиновник не хотел никуда ездить в последнее время, потому что был в отпуске и планировал провести его с семьей.
«Он решил, что служебный долг обязывает посетить празднование Дня флага и что нельзя пропустить такое крупное мероприятие на федеральном уровне. Сборы и выезд состоялись в два часа ночи. В Москву направлялось 15 автобусов», — говорится в сообщении.
Напомним,
Тамбовские СМИ пишут, что ему было 40 лет. У Ануфриева остались жена и сын.
Позже в полиции рассказали
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