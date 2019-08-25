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10:16, 25 августа 2019 395
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Погибший на трассе под Рязанью тамбовский чиновник ехал с коллегами в Москву — СМИ

Погибший на трассе под Рязанью тамбовский чиновник ехал с коллегами в Москву — СМИ

Замглавы администрации Тамбова Алексей Ануфриев, которого насмерть сбили в Скопине, ехал с коллегами в Москву на концерт в честь Дня флага России, пишет портал LifeTambov со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, чиновник не хотел никуда ездить в последнее время, потому что был в отпуске и планировал провести его с семьей.

«Он решил, что служебный долг обязывает посетить празднование Дня флага и что нельзя пропустить такое крупное мероприятие на федеральном уровне. Сборы и выезд состоялись в два часа ночи. В Москву направлялось 15 автобусов», — говорится в сообщении.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 24 августа.

Тамбовские СМИ пишут, что ему было 40 лет. У Ануфриева остались жена и сын.

Позже в полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова.


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