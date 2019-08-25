Больше тысячи военных поучаствовали в отработке захвата вражеского аэродрома под Рязанью. Фото

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В четверг, 22 августа, больше тысячи военных поучаствовали в отработке захвата вражеского аэродрома под Рязанью. Об этом сообщил
Учения «Защитники дружбы-2019» прошли на площадке приземления «Житово».
Военные десантировались с 600 метров. После приземления, они отработали задачи по захвату аэродрома условного противника и его удержанию до подхода основных сил.
Параллельно, военнослужащие из Беларуси и Египта отработали высадку десанта «посадочным способом» с применением вертолетов армейской авиации.
Всего в учении приняли участие более тысячи военнослужащих от трех стран. От Воздушно-десантных войск около 650 человек, от вооруженных сил Египта участвовали более 150 человек и от Республики Беларусь до 250 военнослужащих.
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