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21:02, 25 августа 2019 356
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Больше тысячи военных поучаствовали в отработке захвата вражеского аэродрома под Рязанью. Фото

Больше тысячи военных поучаствовали в отработке захвата вражеского аэродрома под Рязанью. Фото

В четверг, 22 августа, больше тысячи военных поучаствовали в отработке захвата вражеского аэродрома под Рязанью. Об этом сообщил сайт Министерства обороны России.

Учения «Защитники дружбы-2019» прошли на площадке приземления «Житово».

Военные десантировались с 600 метров. После приземления, они отработали задачи по захвату аэродрома условного противника и его удержанию до подхода основных сил.

Параллельно, военнослужащие из Беларуси и Египта отработали высадку десанта «посадочным способом» с применением вертолетов армейской авиации.

Всего в учении приняли участие более тысячи военнослужащих от трех стран. От Воздушно-десантных войск около 650 человек, от вооруженных сил Египта участвовали более 150 человек и от Республики Беларусь до 250 военнослужащих.


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