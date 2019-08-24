Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:54, 24 августа 2019 2 813
 0    0

Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине

Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине

Замглавы администрации Тамбова Алексея Ануфриева насмерть сбили в Скопине. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Тамбова Надежду Пилипенко сообщает ТАСС.

По словам женщины, чиновник «трагически погиб: был сбит проезжающей машиной». Агентство со ссылкой на рязанское УМВД уточняет, что утром в субботу, 24 августа, на 266 километре трассы М6 сбили мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

По предварительным данным, он приехал в Скопин на рейсовом автобусе Москва — Тамбов.

Ануфриев работал в мэрии с 2017 года и курировал контрольный комитет, архивный отдел и управление делами администрации.

Тамбовские СМИ пишут, что ему было 40 лет. У Ануфриева остались жена и сын.

Позже в полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова.

Фото с сайта тамбовского отделения «Единой России»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 013
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 949
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 397
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 242
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 839
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум