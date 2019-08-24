Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине

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Замглавы администрации Тамбова Алексея Ануфриева насмерть сбили в Скопине. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Тамбова Надежду Пилипенко сообщает
По словам женщины, чиновник «трагически погиб: был сбит проезжающей машиной». Агентство со ссылкой на рязанское УМВД уточняет, что утром в субботу, 24 августа, на 266 километре трассы М6 сбили мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
По предварительным данным, он приехал в Скопин на рейсовом автобусе Москва — Тамбов.
Ануфриев работал в мэрии с 2017 года и курировал контрольный комитет, архивный отдел и управление делами администрации.
Тамбовские СМИ пишут, что ему было 40 лет. У Ануфриева остались жена и сын.
Позже в полиции рассказали
Фото с
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