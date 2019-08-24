Рязанский пожарный показал, как тушил пилораму. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На канале «Пожарный RZN» на YouTube опубликовано новое видео с места тушения возгорания на действующей пилораме.
Как отметил автор, из-за сильного ветра был риск, что огонь распространится на другие строения. Пилорама была совмещена с действующим коровником.
«По прибытию было проложено две линии: одна со стороны пилорамы, другая со стороны коровника. Площадь возгорания составила 600 м². При тушении ни одна бурёнка не пострадала). Причина возгорания устанавливается», — написал автор.
Напомним, на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанцы пожаловались на необорудованный переход на Московском
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».