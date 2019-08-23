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В Рязани запретят поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова. Изменения вступят в силу с 29 августа, сообщила
Отмечается, что левый поворот запретят для снижения количества ДТП и увеличения пропускной способности.
На дороге установят соответствующие знаки.
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