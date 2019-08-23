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14:54, 23 августа 2019 261

Следователи провели «Урок мужества» в спорткомплексе «Лучезарный»

Следователи провели «Урок мужества» в спорткомплексе «Лучезарный»

Сотрудники рязанского следкома и прокуратуры Спасского района приехали в спорткомплекс «Лучезарный». Следователи и криминалист рассказали о своей работе и показали оборудование. Специалисты продемонстрировали, как идет осмотр места происшествия и поиск отпечатков пальцев злоумышленников.

Сотрудники следкома также напомнили детям правила безопасного поведения в быту и в обществе, рассказали о нормах действующего законодательства, об ответственности за правонарушения.

«Мы стараемся организовать для детей не просто увлекательный досуг с активным отдыхом. Хотелось бы, чтобы они узнали больше полезной информации, которая пригодится им в дальнейшем, — отметила директор комплекса Анна Фролова. — За время летней кампании к нам приезжали представители разных организаций и ведомств. Спасатели поискового отряда „Лиза Алерт“ обучали тому, как не потеряться в лесу. Специалисты ветеринарной службы рассказывали про симптомы бешенства у животных. Были у нас сотрудники МЧС, инспекции по маломерным судам, пожарные и многие другие. Надеюсь, полученные знания помогут ребятам в жизни. А кто-то, может, и о будущей профессии задумается».

Спорткомплекс «Лучезарный» находится на балансе АО «ГРПЗ» (входит в АО «КРЭТ»). В четвертую смену в нем отдохнули 320 детей. Всего за лето «Лучезарный» посетили более 1 000 школьников из Рязани, Рязанской и Московской областей.


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