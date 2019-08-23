Следователи начали проверку после обнаружения трупа при пожаре на Станкозаводской улице

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По факту обнаружения мужчины после
Вечером в четверг, 22 августа, после тушения пожара в одном из деревянных строений на улице Станкозаводской
Следователи установят причины пожара, смерти мужчины, его личность и обстоятельства произошедшего.
По результатам примут процессуальное решение.
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