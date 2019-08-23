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10:39, 23 августа 2019 296
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Следователи начали проверку после обнаружения трупа при пожаре на Станкозаводской улице

Следователи начали проверку после обнаружения трупа при пожаре на Станкозаводской улице

По факту обнаружения мужчины после пожара на улице Станкозаводской следователи начали доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером в четверг, 22 августа, после тушения пожара в одном из деревянных строений на улице Станкозаводской нашли тело мужчины с термическими повреждениями.

Следователи установят причины пожара, смерти мужчины, его личность и обстоятельства произошедшего.

По результатам примут процессуальное решение.


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