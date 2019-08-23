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21:51, 23 августа 2019 125
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Активисты попросили Елену Сорокину помочь с благоустройством школьного стадиона

Активисты попросили Елену Сорокину помочь с благоустройством школьного стадиона

Активисты попросили Елену Сорокину помочь с благоустройством школьного стадиона. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В пятницу, 23 августа, исполняющая обязанности главы администрации встретилась с председателями и активистами ТОС Рязани.

Представитель ТОС «На Прудной» Ольга Туманова обратилась к Елене Сорокиной с просьбой оказать содействие в ремонте школьного стадиона в поселке Соколовка и провести опиловку деревьев.

По вопросу опиловки и вывозу веток также обратились представители ТОС «Мервино», а активисты ТОС «Приокский-2» подняли проблему ремонта заездов во дворы.

Председатель ТОС «Новопавловский плюс» Анатолий Заикин и председатель комитета ТОС «Недостоево» Вячеслав Семин предложили разработать нормативные документы, закрепляющие передачу ТОСам отдельных полномочий в вопросах соблюдения правил благоустройства города. Руководитель городской администрации инициативу активистов поддержала.

По всем прозвучавшим вопросам в ближайшее время примут решения.


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