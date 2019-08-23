Активисты не смогли оспорить запрет на гей-парад в Рыбном

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Рыбновский районный суд рассмотрел дело об оспаривании проводить в Рыбном гей-парад. Об этом сообщил
Гей-парад
Администрация отказала в проведении гей-парада, с этой позицией согласился суд, обосновав решение пунктом 1 статьи 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также пункту 4 части 2 статьи 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Согласно законам, распространение лицом убеждений о сексуальной ориентации не должно ущемлять достоинство других и «ставить под сомнение общественную нравственность в ее понимании, сложившемся в российском обществе».
«Законодательный запрет к такой пропаганде, направленный на защиту здоровья детей, не может расцениваться как дискриминационный, поскольку в равной степени относится ко всем», — отметили в сообщении.
Напомним, ЛГБТ-активист Николай Алексеев ранее сообщал, что заявки на проведение гей-парадов направлялись также в администрации других городов Рязанской области.
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