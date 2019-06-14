В Рыбном запретили гей-парад

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В Рыбном Рязанской области запретили проводить гей-парад. Об этом на своей странице сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев.
Активисты планировали провести два пикета 14 июня с 13 до 14 часов около памятника Ленину на одноименной площади и с 18 до 19 часов около культурного центра на улице Театральной.
Администрация Рыбного запретила проводить пикеты.
Как сообщил Алексеев, решение уже обжаловано в Рыбновском районном суде.
«Дело будет при необходимости доведено до ЕСПЧ», — написал он.
Ранее гей-парад
Напомним, Николай Алексеев сообщал, что заявки на проведение гей-парадов направлялись также в администрации Скопина, Кораблина и Михайлова.
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