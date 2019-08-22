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В Тульской области пройдет музыкальный фестиваль «Woodstock». Об этом сообщил
Мероприятие пройдет 14 сентября на площадке комплекса «Золотой город». Он приурочен к пятидесятилетию рок-фестиваля в Вудстоке.
На фестиваль приглашены музыканты легендарных иностранных групп, а также российские рок-группы и специальные гости из США, Дании, Германии, Кубы, Польши, Греции, Голландии.
«Мы рады, что такое значимое культурное событие пройдет на тульской земле. Я дам поручение комитету по развитию туризма оказать всю необходимую организационную поддержку», — подытожил губернатор Алексей Дюмин.
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