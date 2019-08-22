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10:42, 22 августа 2019 83
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В четверг калужан ждет массовое отключение электричества. Адреса

В четверг калужан ждет массовое отключение электричества. Адреса

В четверг, 22 августа, калужан ждет массовое отключение электричества. Об этом сообщил сайт городской управы.

С 09:00 до 17:00:

  • Ахлебинино;
  • Верхнее Косьмово;
  • Нижнее Косьмово;
  • Петропавлово;
  • Ломохино;
  • Боково;
  • Зябки;
  • Холмы;
  • Подкорье;
  • Антиповка;
  • Самойлово;
  • Кременево;
  • Литвиново;
  • Ястребовка;
  • Стопкино;
  • Песочная;
  • Усадье;
  • Выселки.

Частично:

  • Пчелобаза;
  • Колюпаново;
  • Сушки;
  • Елизаветинка;
  • Трудовой;
  • Улица Сиреневая;
  • Улица Каштановая;
  • Улица Березовая.

С 09:00 до 19:00:

  • Улица Ромоданово;
  • Улица Щедрина 74 корпуса 1,2;
  • Улица Дачная;
  • Приокское лесничество.

Частично:

  • Секиотово.

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