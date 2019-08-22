Рязанцев пригласили на субботник в усадьбу Старое Зимино

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В субботу, 24 августа, в усадьбе Старое Зимино в Захаровском районе пройдет субботник. Об этом сообщил «
Субботник организуют совместно с волонтерским движением «Усадебные волонтеры».
Для участников поездки проведут экскурсию по усадьбе, также они смогут услышать лекцию от культуролога Александра Соловьева.
Из Рязани организуют трансфер.
Отправление в 9:00 из Рязани (остановка Площадь Ленина в сторону области) и в 18:00 обратно. Необходима регистрация, пройти ее можно по
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