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Рязань стала самым безопасным городом для водителей. Об этом сообщил
Наиболее безопасными городами, помимо Рязани, стали Тюмень и Ульяновск. В этих городах ДТП с полным уничтожением автомобиля случаются в два раза меньше, чем в среднем по России.
За ними идут Ярославль, Калининград, Псков, Оренбург.
Самым опасным стал город Темрюк в Краснодарском крае. Также в лидеры «антирейтинга» попали Челябинск, Липецк и Воронеж (чаще в 1,8−1,9 раза), Иркутск и Новосибирск (в 1,5 раза).
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