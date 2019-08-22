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13:28, 22 августа 2019 410
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Николай Любимов рассказал, как провел отпуск

Николай Любимов рассказал, как провел отпуск

Николай Любимов рассказал, что отдыхал вместе с семьей в Италии. На пресс-конференции в четверг, 22 августа, губернатор поделился впечатлениями от поездки по Тоскане.

У Любимова спросили, как он провел отпуск и удалось ли ему, как в прошлый раз, совместить отдых и переговоры.

По словам главы региона, в этом году он не проводил переговоров. Вместе с семьей он отправился в Тоскану, недалеко от Флоренции, предварительно заказав апартаменты на четверых.

«Мы любим эти места, но многое на тот момент еще не успели посмотреть», — отметил Любимов.

Он добавил, что отдых был активным, много пеших прогулок и поездок на машине. «Смело могу сказать, что 70% Тосканы теперь изучено. Когда отдых организуешь сам и заранее, по цене выходит даже дешевле, чем на некоторых российских курортах», — заключил губернатор.


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