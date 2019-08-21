Возле рязанских школ и детских садов отремонтировали дороги и скосили траву

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В среду, 21 августа, в
Отмечается, что префектуры совместно с управлением благоустройства обследовали все объекты и составили список проблемных моментов по каждому из них.
В настоящее время возле школ и детских садов скосили более 100 тысяч квадратных метров травы, вырубили поросль, опилили деревья и подстригли кусты.
Кроме того, продолжили ремонт дорог рядом с учреждениями. Полностью выполнили работы на 22 участках.
В конце совещания Бурмистров поручил всем ответственным подразделениям завершить работы до начала учебного года.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.