RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 21 августа, в Рязани подрались маршрутчик и водитель легковушки. Видео в редакцию RZN.info отправила рязанка.
По ее словам, конфликт произошел рядом с больницей №10.
«Они подрались из-за того, что водитель 31 маршрутки не пропустил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Мужчина, который вышел из иномарки, начал кричать на маршрутчика и завязалась драка», — отметила девушка.
Также известно, что после этого мужчин успел разнять пассажир, они вернулись в машины и продолжили движение.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Коломне разбился парашютист
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.