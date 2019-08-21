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20:12, 21 августа 2019 1 435
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В Рязани подрались маршрутчик и водитель легковушки. Видео

В Рязани подрались маршрутчик и водитель легковушки. Видео

В среду, 21 августа, в Рязани подрались маршрутчик и водитель легковушки. Видео в редакцию RZN.info отправила рязанка.

По ее словам, конфликт произошел рядом с больницей №10.

«Они подрались из-за того, что водитель 31 маршрутки не пропустил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Мужчина, который вышел из иномарки, начал кричать на маршрутчика и завязалась драка», — отметила девушка.

Также известно, что после этого мужчин успел разнять пассажир, они вернулись в машины и продолжили движение.


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