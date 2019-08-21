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18:41, 21 августа 2019 953
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Рязанских педагогов, чьи ученики получили сто баллов на ЕГЭ, наградят

Рязанских педагогов, чьи ученики получили сто баллов на ЕГЭ, наградят

Рязанских педагогов, чьи ученики получили сто баллов на ЕГЭ, наградят. Об этом сообщило региональное министерство образования и молодежной политики.

Отмечается, что в 2019 году 36 школьников получили сто баллов по русскому языку, математике, физике, химии, информатики, истории и литературы. Четыре выпускника получили наивысший результат сразу по двум предметам.

Министерство планирует наградить педагогов в День учителя.


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