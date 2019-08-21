Первое сентября в Рязани перенесут

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Торжественные линейки в рязанских школах в этом году пройдут в понедельник, 2 понедельник. Об этом RZN.info сообщили в горадминистрации.
Отметим, что в 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье.
Как передает
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.