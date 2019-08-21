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Фото: Pixabay.com
Липецкая прокуратура откроет горячую линию для жалоб на поборы в школах. Об этом
Рассказать о незаконном сборе денег с родителей и опекунов на нужды школы можно с 26 августа по 13 сентября. Прокуратура проверит каждое обращение.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.