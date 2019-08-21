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11:29, 21 августа 2019 252

Лидер рязанских коммунистов обратился к губернатору из-за разрушения памятника Ленину в Касимове

Лидер рязанских коммунистов обратился к губернатору из-за разрушения памятника Ленину в Касимове

Первый секретарь обкома КПРФ Денис Сидоров направил письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову из-за разрушения памятника Ленину в Касимове.

Лидер рязанских коммунистов попросил губернатора «дать поручение главам администраций районов области произвести анализ состояния находящихся на их территории всех памятников и бюстов Ленину, поставить их на баланс в реестр муниципальной собственности и при необходимости провести их ремонт».

Напомним, ранее в Касимове рухнул памятник Ленину, находившийся в аварийном состоянии. По этому вопросу касимовские коммунисты обращались в районную администрацию.

«Касимовские коммунисты еще в январе текущего года писали запрос в администрацию Касимова с просьбой обратить внимание на состояние памятника и принять меры для его ремонта. Однако, им был дан ответ, что памятник „не значится в реестре муниципальной собственности“, в связи с чем „произвести ремонт данного объекта не представляется возможным“. Считаю, что бездействие местной администрации в отношении ремонта памятника Ленину в Касимове напрямую послужило причиной его разрушения», — отметил в письме Денис Сидоров.


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