Лидер рязанских коммунистов обратился к губернатору из-за разрушения памятника Ленину в Касимове

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Первый секретарь обкома
Лидер рязанских коммунистов попросил губернатора «дать поручение главам администраций районов области произвести анализ состояния находящихся на их территории всех памятников и бюстов Ленину, поставить их на баланс в реестр муниципальной собственности и при необходимости провести их ремонт».
Напомним, ранее в Касимове рухнул памятник Ленину, находившийся в аварийном состоянии. По этому вопросу касимовские коммунисты обращались в районную администрацию.
«Касимовские коммунисты еще в январе текущего года писали запрос в администрацию Касимова с просьбой обратить внимание на состояние памятника и принять меры для его ремонта. Однако, им был дан ответ, что памятник „не значится в реестре муниципальной собственности“, в связи с чем „произвести ремонт данного объекта не представляется возможным“. Считаю, что бездействие местной администрации в отношении ремонта памятника Ленину в Касимове напрямую послужило причиной его разрушения», — отметил в письме Денис Сидоров.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.