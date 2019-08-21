45-летняя бабушка из Рязани выиграла в конкурсе «Краса Земли 2020»

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45-летняя
Итоги конкурса подвели в среду, 21 августа. Обладательницей титула «Краса Земли 2020» стала рязанка Наталья Михалина. Второй стала Нина Никишина из города Сасова Рязанской области. Третье место заняла Маргарита Кравченко из Ростовской области.
«Все финалистки получат электронные дипломы об участии в проекте, а победительница получит возможность принять участие в жюри третьего онлайн конкурса красоты „Краса Земли 2021“», — уточнили организаторы.
В этом году в проекте принимали участие женщины из России, США и Германии.
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