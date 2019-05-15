45-летняя бабушка из Рязани стала первой участницей конкурса «Краса Земли 2020»

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45-летняя бабушка из Рязани стала первой участницей конкурса красоты «Краса Земли 2020». Об этом сообщила
У рязанки Натальи Михалиной уже есть внук. Женщина работает бухгалтером в санатории «Кирицы» Минздрава России.
К участию в проекте приглашают социально-активных женщин, у которых уже есть внуки. Оргкомитет будет рассматривать анкеты от участниц всех возрастов. Ранее в конкурсе участвовали молодые мамы из разных стран мира.
Заполнить анкету можно на
Финал пройдет в онлайн-формате в сентябре 2019 года.
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Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».