В музее-усадьбе Павлова освятили яблоки

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Фото: Pixabay.com
В музее-усадьбе Ивана Павлова освятили яблоки. Об этом
Свежий урожай плодов, деревья и комнаты музея окропил руководитель епархиального Центра охраны материнства и детства протоиерей Виталий Рыбаков.
Отмечается, что «Праздник яблока» в усадьбе, где жила семья физиолога и нобелевского лауреата, проводят пятый год подряд. Его участники готовят яблочное варенье и участвуют в различных мастер-классах.
«Но началом всей программы уже традиционно становится благословение яблонь и их плодов в саду на территории музея», — отметили в епархии.
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