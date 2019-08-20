Сеть аптек «Ригла» объявила скидки на лечебную косметику

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«В то время, пока мы наслаждались летом, наши кожа и волосы подвергались агрессивному воздействию окружающей среды — солнцу, горячему воздуху, соленой воде, сухому ветру. Если ваша кожа стала тусклой и обезвоженной, а волосы — ломкими, значит, пришло время о них позаботиться! А с сетью аптек „Ригла“ это можно сделать еще и выгодно!» — обратились к рязанцам представители аптеки.
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