Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:10, 20 августа 2019 161

Сеть аптек «Ригла» объявила скидки на лечебную косметику

Сеть аптек «Ригла» объявила скидки на лечебную косметику

Сеть аптек «Ригла» объявила акцию на лечебную косметику всемирно известных марок VICHY, La Roche-Posay, Avene, Bioderma, Lierac, Filorga, Klorane, Uriage, Fito+, A-Derma, Ducray. Приобрести ее со скидкой 20% рязанцы смогут только 21 августа.

«В то время, пока мы наслаждались летом, наши кожа и волосы подвергались агрессивному воздействию окружающей среды — солнцу, горячему воздуху, соленой воде, сухому ветру. Если ваша кожа стала тусклой и обезвоженной, а волосы — ломкими, значит, пришло время о них позаботиться! А с сетью аптек „Ригла“ это можно сделать еще и выгодно!» — обратились к рязанцам представители аптеки.

Адреса аптек:

  • улица Циолковского, 1/7;
  • ТЦ «Алфавит», улица Краснорядская, 25/82;
  • площадь Свободы, 2;
  • улица Интернациональная, 11;
  • ТД «Барс», Московское шоссе, 5-а;
  • ТД «Лайм», Народный бульвар, 4;
  • ТД «Соната», Первомайский проспект, 32-а;
  • супермаркет «Барс», улица Октябрьская, 55;
  • супермаркет «Барс», улица Есенина, 13;
  • ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, 11;
  • ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, 65-а;
  • гипермаркет «Глобус», Дядьково, 1.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 46 729
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 396
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 28 563
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 523
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 25 169
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум