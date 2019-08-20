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8:33, 20 августа 2019 305
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На мужчину, забившего собаку вилами в Сасовском районе, написали заявление в полицию

На мужчину, забившего собаку вилами в Сасовском районе, написали заявление в полицию

На мужчину, который забил собаку вилами в Сасовском районе, написали заявление в полицию. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» по контролю за безнадзорными животными.

По словам зоозащитников, состояние собаки оценивается как стабильно тяжелое.

«Сильная ЧМТ, мочевой не работает, стоит катетер. Все необходимое обследование ему проводят, пока прогнозы не делают», — говорится в сообщении.


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