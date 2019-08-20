Мигрант залез в дом к 70-летней рязанке и изнасиловал ее

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Фото: Pixabay.com
Мигрант залез в дом к 70-летней жительнице одного из сел Рыбновского района и изнасиловал ее. Об этом
По данным следствия, мужчина залез в дом пенсионерки через окно террасы в ночь на 16 августа. По горячим следам оперативники задержали гражданина Узбекистана 1986 года рождения.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 131 УК («Изнасилование»). Его арестовали.
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