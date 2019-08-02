RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За гибель пчел в Рязанской области наказали четверых предпринимателей, работающих на территории Рязанского, Михайловского и Пронского районов. Об этом сообщил
Отмечается, что после многочисленных обращений пасечников прошли проверки, в результате которых установили личности виновных. Они допустили нарушения при обращении с пестицидами — не уведомили пчеловодов о предстоящих химобработках сельхозугодий.
Юрлиц привлекли к административной ответственности по статье 8.3 КоАП.
«Владельцев пасек необходимо оповещать за трое суток до химобработки с указанием применяемого ядохимиката, места (в радиусе 7 км) и времени, способа проведения обработки», — напомнили рязанцам.
Ранее причины гибели пчел в регионах центральной России
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКуда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 2-4 августа
|
cледующая новость →В Сосновке мужчину задержали за покушение на убийство сожительницы
Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.