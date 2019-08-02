В День ВДВ в Рязани открыли памятник Василию Глазунову

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В субботу, 2 августа, в рязанском училище ВДВ открыли бюст первому командующему «крылатой пехоты» генерал-лейтенанту Василию Глазунову.
Монумент высотой 90 сантиметров, шириной 105 сантиметров и весом почти в три тонны окрашен в цвет листьевого гранита.
Торжественное открытие бюста посетил вице-губернатор Игорь Греков. Он отметил, что установка памятника — это вклад в память выдающегося человека и одного из самых профессиональных руководителей воздушно-десантных войск.
«Личные заслуги генерала Василия Глазунова, который командовал войсками в самое тяжелое для страны время, достойны уважения не только действующих военных, но и будущих поколений», — сказал Греков.
Начальник РГВВДКУ генерал-майор Алексей Рагозин заявил, что именно генерал Глазунов определил стратегию развития войск в годы Великой Отечественной войны.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.