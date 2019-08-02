RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Стоимость строительство детсада в Кальном завысили на 25 миллионов. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил прокурор области Иван Панченко.
При этом стоимость контракта составила около 184 миллионов.
«Не нужно быть специалистом, чтобы обнаружить подобные недоделки», — отметил Панченко.
Он напомнил, что в июне в отношении директора управления капитального строительства Рязани
Напомним, детский сад
Новый детсад
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьХотел уехать в Питер, а попал под следствие. Во Владимирской области мужчину осудят за убийство приятеля
|
cледующая новость →Из губернаторской гонки в Липецкой области выбыли еще два кандидата
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.