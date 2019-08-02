Рязанский полицейский пострадал во время погони за пьяным водителем

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Рязанский полицейский пострадал при задержании пьяного водителя. Об этом RZN. infо сообщил следователь МСО регионального СУ СКР Ирина Гуреева.
Инцидент произошел в среду, 31 июля, в селе Константиново Рыбновского района. Полицейские пытались задержать пьяного водителя и организовали погоню.
Когда нарушителя удалось остановить, один из полицейский подошел к машине и схватился за стекло, но водитель тронулся и протащил автоинспектора несколько метров.
Пострадавшего доставили в больницу.
Нарушителем оказался 39-летний местный житель. Проводится доследственная проверка.
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