Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:24, 2 августа 2019 192
 0    0

Рязанский полицейский пострадал во время погони за пьяным водителем

Рязанский полицейский пострадал во время погони за пьяным водителем

Рязанский полицейский пострадал при задержании пьяного водителя. Об этом RZN. infо сообщил следователь МСО регионального СУ СКР Ирина Гуреева.

Инцидент произошел в среду, 31 июля, в селе Константиново Рыбновского района. Полицейские пытались задержать пьяного водителя и организовали погоню.

Когда нарушителя удалось остановить, один из полицейский подошел к машине и схватился за стекло, но водитель тронулся и протащил автоинспектора несколько метров.

Пострадавшего доставили в больницу.

Нарушителем оказался 39-летний местный житель. Проводится доследственная проверка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 471
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 779
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
22:09, 25 июля 2019 13 233
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:06, 1 августа 2019 13 128
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
12:56, 31 июля 2019 11 958
Из областной детской больницы начали массово увольняться врачи 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум