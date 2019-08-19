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19:52, 19 августа 2019 150
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За полгода в Рязани прочистили около десяти километров ливневки

За полгода в Рязани прочистили около десяти километров ливневки

За полгода в Рязани прочистили около десяти километров ливневки. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

По данным управления благоустройства города, с начала года отремонтировали 52 колодца, а также установили 23 решетки дождеприемных колодцев.

Ливневку промыли на улице Касимовское шоссе, дом 48 корпус 1. Кроме того, ведутся работы на улице Интернациональная и проезде от улицы Зубковой до улицы Новоселов.

В августе аналогичные работы планируются по улицам Кальная, проезд Грибоедова, поселок Мехзавода. Ремонт колодцев ливневой канализации выполнят на улицах Энгельса и Медицинская.


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