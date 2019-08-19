RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За полгода в Рязани прочистили около десяти километров ливневки. Об этом сообщил
По данным управления благоустройства города, с начала года отремонтировали 52 колодца, а также установили 23 решетки дождеприемных колодцев.
Ливневку промыли на улице Касимовское шоссе, дом 48 корпус 1. Кроме того, ведутся работы на улице Интернациональная и проезде от улицы Зубковой до улицы Новоселов.
В августе аналогичные работы планируются по улицам Кальная, проезд Грибоедова, поселок Мехзавода. Ремонт колодцев ливневой канализации выполнят на улицах Энгельса и Медицинская.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязани осудят мужчину, пытавшегося зарезать жену
В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.