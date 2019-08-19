В полиции рассказали об аварии с мотоциклистом у «Глобуса». Фото

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В полиции рассказали об аварии, которая произошла вечером 18 августа около «Глобуса» на Касимовском шоссе.
По предварительной информации, примерно в 20:55 20-летний житель области на Lada поворачивал с улицы Большой на улицу Советской Армии и
Мотоциклиста доставили в больницу с травмами. Установлено, что у него не было разрешающей категории на управление мототранспортом.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.