Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:53, 18 августа 2019 151
 0    0

Мотоциклист попал в аварию возле гипермаркета «Глобус»

Мотоциклист попал в аварию возле гипермаркета «Глобус»

В воскресенье, 18 августа, мотоциклист попал в аварию возле гипермаркета «Глобус». Фото опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, что на месте работает «скорая» помощь.

«Парень жив был после столкновения. Мотоцикл в хлам. Это очень страшное зрелище, до сих пор эмоции переполняют», — написал очевидец.

Официальной информации о произошедшем нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 40 001
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 35 975
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
15:34, 17 августа 2019 25 140
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
22:06, 17 августа 2019 24 495
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
14:47, 17 августа 2019 22 355
Вечернее свечение аэростатов в Рязани могут отменить из-за непогоды
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум