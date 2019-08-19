Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:36, 19 августа 2019 272
 0    0

В 18-ти рязанских палатках незаконно продавали алкоголь

В 18-ти рязанских палатках незаконно продавали алкоголь

В 18-ти рязанских палатках незаконно продавали алкоголь. Нарушения выявили во время рейдов, которые прошли с 12 по 18 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Из оборота изъяли более 270 литров спиртного. В отношении нарушителей составили протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП.

Кроме того, в горадминистрацию направили письма, чтобы с собственниками торговых точек расторгли договоры. В их числе собственник палатки по адресу улица Есенина, 63.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
11 часов назад
Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Отвечает прокуратура. За покупку каких лекарств можно получить налоговый вычет?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 46 253
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 389
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 27 855
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 26 389
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 24 709
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум