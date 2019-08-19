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В 18-ти рязанских палатках незаконно продавали алкоголь. Нарушения выявили во время рейдов, которые прошли с 12 по 18 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Из оборота изъяли более 270 литров спиртного. В отношении нарушителей составили протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП.
Кроме того, в горадминистрацию направили письма, чтобы с собственниками торговых точек расторгли договоры. В их числе собственник палатки по адресу улица Есенина, 63.
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