Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:55, 18 августа 2019 716
 0    0

В Сасовском районе мужчина забил собаку вилами и увез умирать

В Сасовском районе мужчина забил собаку вилами и увез умирать

В Сасовском районе мужчина забил пса Мухтара вилами, животное получило сильные травмы. Об этом сообщила директор службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева в группе «ВКонтакте».

Она рассказала, что в службу обратилась женщина, которая забрала собаку после того, как ее избили и пытались усыпить. Пес выжил, но получил серьезные травмы.

Селезнева рассказала, что собака сцепилась с псом и хозяин начал разнимать животных вилами.

Позже выяснилось, что Мухтара кололи вилами в рот и сломали ему челюсть. После этого хозяин животного вызвал ветеринара, чтобы усыпить собаку, и вывез его на ферму. Пес выжил и вернулся домой.

«Язык болтался, зубы висели вниз. Челюсть хрустела, лапа стала похожа на плеть. Очень крупный пес, в здоровом состоянии весивший 40 килограммов, исхудал, один глаз налился кровью», — говорится в сообщении.

Его заметила женщина, живущая по соседству и забрала к себе на время. Она обратилась в службу по контролю за безнадзорными животными, собаку забрали из района в Рязань.

Мухтару уже сделали операцию на челюсть. Его ждет также операция на сломанную лапу.

В сообщении отмечается, что на мужчину, избившего собаку, напишут заявление.

Желающие помочь могут перевести деньги на номер карты 4276 8530 3920 9425 (Марину Сергеевну С). Отчет о средствах публикуют в группе.

По любым вопросам можно звонить по телефону +7 (903) 640-78-88 или писать в личные сообщения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир

В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 37 266
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 35 836
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
15:34, 17 августа 2019 23 706
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
14:47, 17 августа 2019 21 068
Вечернее свечение аэростатов в Рязани могут отменить из-за непогоды
22:06, 17 августа 2019 21 123
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум