В Сасовском районе мужчина забил собаку вилами и увез умирать

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В Сасовском районе мужчина забил пса Мухтара вилами, животное получило сильные травмы. Об этом сообщила директор службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева в
Она рассказала, что в службу обратилась женщина, которая забрала собаку после того, как ее избили и пытались усыпить. Пес выжил, но получил серьезные травмы.
Селезнева рассказала, что собака сцепилась с псом и хозяин начал разнимать животных вилами.
Позже выяснилось, что Мухтара кололи вилами в рот и сломали ему челюсть. После этого хозяин животного вызвал ветеринара, чтобы усыпить собаку, и вывез его на ферму. Пес выжил и вернулся домой.
«Язык болтался, зубы висели вниз. Челюсть хрустела, лапа стала похожа на плеть. Очень крупный пес, в здоровом состоянии весивший 40 килограммов, исхудал, один глаз налился кровью», — говорится в сообщении.
Его заметила женщина, живущая по соседству и забрала к себе на время. Она обратилась в службу по контролю за безнадзорными животными, собаку забрали из района в Рязань.
Мухтару уже сделали операцию на челюсть. Его ждет также операция на сломанную лапу.
В сообщении отмечается, что на мужчину, избившего собаку, напишут заявление.
Желающие помочь могут перевести деньги на номер карты 4276 8530 3920 9425 (Марину Сергеевну С). Отчет о средствах публикуют в
По любым вопросам можно звонить по телефону
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