В Сасовском районе мужчина забил собаку вилами и увез умирать

В Сасовском районе мужчина забил пса Мухтара вилами, животное получило сильные травмы. Об этом сообщила директор службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева в группе «ВКонтакте».

Она рассказала, что в службу обратилась женщина, которая забрала собаку после того, как ее избили и пытались усыпить. Пес выжил, но получил серьезные травмы.

Селезнева рассказала, что собака сцепилась с псом и хозяин начал разнимать животных вилами.

Позже выяснилось, что Мухтара кололи вилами в рот и сломали ему челюсть. После этого хозяин животного вызвал ветеринара, чтобы усыпить собаку, и вывез его на ферму. Пес выжил и вернулся домой.

«Язык болтался, зубы висели вниз. Челюсть хрустела, лапа стала похожа на плеть. Очень крупный пес, в здоровом состоянии весивший 40 килограммов, исхудал, один глаз налился кровью», — говорится в сообщении.

Его заметила женщина, живущая по соседству и забрала к себе на время. Она обратилась в службу по контролю за безнадзорными животными, собаку забрали из района в Рязань.

Мухтару уже сделали операцию на челюсть. Его ждет также операция на сломанную лапу.

В сообщении отмечается, что на мужчину, избившего собаку, напишут заявление.

Желающие помочь могут перевести деньги на номер карты 4276 8530 3920 9425 (Марину Сергеевну С). Отчет о средствах публикуют в группе .