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17:46, 18 августа 2019 115
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В Москве мужчина привязал собаку к едущей машине. Видео

В Москве мужчина привязал собаку к едущей машине. Видео

В Москве мужчина привязал собаку к едущей машине. Видео опубликовали в соцсети.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на 37-м километре Киевского шоссе. На кадрах видно, как алабай идет сбоку от машины. По словам очевидцев, водитель ехал таким образом какое-то время, пока его не заблокировали. Отмечается, что мужчина отказывался отдавать собаку.

После случившегося водитель бросил и автомобиль, и собаку и сбежал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. На место выехали полицейские.

Напомним, в Сасовском районе мужчина забил собаку вилами и увез умирать. Животное получило сильные травмы.


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