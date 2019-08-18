Уровень осадков в Рязанской области превысил месячную норму

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За минувшие сутки в Рязанской области выпал 61 мм осадков, что превышает месячную норму. Об этом сообщили «
Отмечается, что превышение нормы зафиксировали около Окского заповедника.
По словам синоптиков, в минувшую субботу активный циклон обрушил «огромные массы воды» по всем частям Европейской России.
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.