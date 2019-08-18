На пожаре в Спасском районе погибла 68-летняя женщина

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На пожаре в Спасском районе погибла женщина 1951 года рождения. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар
Напомним, на место выезжали два автомобиля и пять человек личного состава государственной противопожарной службы.
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.