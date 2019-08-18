В Спасском районе сгорел дом

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Вечером в субботу, 17 августа, в селе Ижевское Спасского района сгорел жилой дом. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 23:08. Сгорел деревянный жилой дом с металлической кровлей.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Есть пострадавшая.
На место выезжали два автомобиля и пять человек личного состава государственной противопожарной службы.
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