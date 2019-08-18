Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:34, 18 августа 2019 559
 0    0

В Спасском районе сгорел дом

В Спасском районе сгорел дом

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Вечером в субботу, 17 августа, в селе Ижевское Спасского района сгорел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:08. Сгорел деревянный жилой дом с металлической кровлей.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Есть пострадавшая.

На место выезжали два автомобиля и пять человек личного состава государственной противопожарной службы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 36 596
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 35 834
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
15:34, 17 августа 2019 22 921
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
14:47, 17 августа 2019 20 325
Вечернее свечение аэростатов в Рязани могут отменить из-за непогоды
22:06, 17 августа 2019 19 992
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум